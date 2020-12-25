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МТС: рабочий день москвичей увеличился до 10 часов из‑за удаленки

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:05

Рабочий день москвичей увеличился до 10 часов из‑за удаленки. Об этом сообщил Adindex со ссылкой на исследование компании МТС.

Специалисты по Big Data выяснили, что среднее время работы жителей столицы увеличилось во время пандемии. При этом москвичи стали также больше спать — до 7 часов 25 минут. Прежде они ложились спать позже и вставали раньше примерно на полчаса.

«Домашний офис оказал влияние на активность сотрудников в течение дня. Мы медленнее приступали к задачам после пробуждения, но стали меньше времени тратить на обед и больше «задерживаться после работы», — сообщили исследователи.

Весной на удаленный режим работы перешли две трети москвичей. После снятия части ограничений летом из дома остался работать примерно каждый пятый. С октября число удаленных сотрудников вновь начало расти и достигло 34% в декабре.

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