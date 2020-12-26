Семейная идиллия в новом трейлере сериала «ВандаВижен»

Появился новый трейлер сериала «ВандаВижен» Disney+. Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

Действие шоу развернется после событий фильма «Мстители: Финал». Супергерои Marvel Алая Ведьма и Вижен живут мирной семейной жизнью, но вскоре начинают подозревать, что их реальность совсем не такая, какой кажется на первый взгляд. В сериале будут как элементы супергероики, так и американских ситкомов годов.