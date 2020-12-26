Семейная идиллия в новом трейлере сериала «ВандаВижен»

Появился новый трейлер сериала «ВандаВижен» Disney+. Ролик можно посмотреть на ютьюбе.
Действие шоу развернется после событий фильма «Мстители: Финал». Супергерои Marvel Алая Ведьма и Вижен живут мирной семейной жизнью, но вскоре начинают подозревать, что их реальность совсем не такая, какой кажется на первый взгляд. В сериале будут как элементы супергероики, так и американских ситкомов годов.
Главные роли исполнили Элизабет Олсен и Пол Беттани (они же играли Алую Ведьму и Вижена в полнометражных фильмах Marvel). Сериал Мэтт Шэкман, известный по работе над эпизодами для шоу «В Филадельфии всегда солнечно», «Все ненавидят Криса», «Клиент всегда мертв» и «Фарго».
Премьера «ВандаВижен» состоится 15 января на стриминговом сервисе Disney+.