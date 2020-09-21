Вышел первый трейлер сериала «ВандаВижен» про супергероев Marvel

Вышел первый трейлер сериала «ВандаВижен» от Disney+. Его действие развернется после событий фильма «Мстители: Финал».

По сюжету супергерои Marvel — Алая Ведьма и Вижен — живут мирной семейной жизнью, но вскоре начинают подозревать, что их реальность совсем не такая, какой кажется на первый взгляд. В сериале будут как элементы супергероики, так и американских ситкомов 1950-х годов.