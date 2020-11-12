В Москве откроется «Новая искренность» — новое пространство и первый либертарианский клуб. На открытии площадки должны были выступить музыканты — но они массово отказались от участия, узнав о причастности Михаила Светова к проекту. «Афиша Daily» пытается разобраться в ситуации.

Основатель проекта Михаил Светов сообщил о том, что идея открыть клуб у него появилась два года назад когда он осознал, что «в Москве наконец стало модно быть умным».

В среду стало известно, что 20 ноября в Москве открывается новое место интеллектуальной жизни» — первый российский либертарианский клуб «Новая искренность», в котором будут располагаться ресторан, бар с коктейлями и сидром и концертная площадка, а в перспективе — проходить образовательные лекции, концерты, шоукейсы и вечеринки.

Однако после объявления анонса артисты стали отказываться от выступления на площадке. Среди отказавшихся — Moa Pillar & Ушко и «Автоспорт». «[Жахни] ему, Донателло», по словам участника группы Дмитрия Козина, «планирует отказаться» от выступления. Артисты заявляют, что на этапе переговор с площадкой они не были осведомлены о тематике клуба и причастности к нему Михаила Светова.

Также в среду в соцсетях «Новой искренности» появился анонс выступлений в честь открытия концертного зала пространства. 20 и 21 ноября в клубе должны были выступить Moa Pillar & Ушко, Leka Iordonyan, Кедр Ливанский, «Влажность», «[Жахни] ему, Донателло», «Автоспорт» и другие артисты.

Что говорят музыканты

Андрей Ванюков («Автоспорт»): «Когда нас звали выступить, все презентовалось просто как открытие новой концертной площадки, где будет открытый вход и нам заплатят гонорар. За последнее время мы отчасти прониклись всеобщим нигилизмом относительно ограничений из‑за пандемии, поэтому нам не казалось зазорным согласиться выступить, плюс ко всему, из‑за отсутствия концертов в последнее время, гонорар был очень кстати.

На этапе обсуждения условий не было сказано ни слова про то, что этим заведением совладеет Светов, и что он сам выступит с речью в начале мероприятия. Про это мы узнали только в официальном анонсе сегодня утром. Немного посовещавшись, мы приняли решение отказаться от выступления, потому для части участников группы довольно принципиально дистанцироваться от этого»

Дмитрий Козин («Автоспорт», «[Жахни] ему, Донателло») «С группой «Автоспорт» мы отказались [выступать], с группой «[Жахни] ему, Донателло» планируем отказаться. Я точно не буду там играть. Все, что связано со Световым — это ад, и его высказывания в отношении фем-активисток мне крайне неблизки. Нам просто не говорили, что за площадка и мероприятие. Узнали из афиши»

Обновлено: Дмитрий Козин подчеркнул, что сделал заявление от своего лица, а не от лица группы «[Жахни] ему, Донателло».

Что говорят организаторы

Ярослав Конвей, организатор выступлений в клубе: «Новая искренность» — это культурное пространство, которое совместило в себе гастрономию, авторский бар и коктейли, образовательно-лекторные мероприятия и музыкальную программу. У нас есть разделение по зонам отвественности, в которой за музыкальную часть отвечаю я с командой. Музыкантов звали выступать в «Новую искренность», смысла акцентировать на ком бы то ни было еще, кроме участников команды мы не видели. Обсудили только те аспекты, которые важны для выступления и организации мероприятия, поэтому не очень понятно откуда новость про то, что никто не знал, какое это место.

Важно добавить, что мы не транслируем какие‑либо общественно-политические взгляды в рамках концертной программы и руководствуемся только нашим интересом и чувством прекрасного, поэтому не совсем понимаем сути проблемы».

Чем известен Михаил Светов

Михаил Светов — один из лидеров Либертарианской партии. Среди политических активистов он обладает неоднозначной репутацией.

В 2020 году Светов профинансировал создание кризисного центра «Крепость», деятельность которого вызвала много вопросов у экспертов, эксперток и представительниц активистского сообщества. Также он активно высказывался против современного феминизма, заявлял, что тема домашнего насилия используется для мести женщин мужчинам и выступал за снижение возраста согласия. Также он запустил в твиттере хэштег #RussianLivesMatter в пику движению Black Lives Matter.