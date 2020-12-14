Прокурор запросил 15 лет для историка Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки

В Петербурге в ходе прений сторон в суде прокурор попросил назначить 15 лет колонии строгого режима историку и бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову. Об этом сообщает ТАСС.

Обвинение запросило 13 лет для Соколова по статье об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и еще три года за незаконное хранение оружия.

Выслушав ходатайство прокуратуры, Соколов в очередной раз признал себя виновным, но уточнил, что убил девушку непредумышленно, находясь в состоянии «полного умопомрачения».

«Я полностью признаю себя виновным и раскаиваюсь в содеянном. Это меня мучит. Но не умышленно, это было в состоянии полного умопомрачения, которое было из‑за сказанных ужасных оскорблений моих детей. Да, это сделал я, но я не знаю, можно ли это назвать умышленно, а тем более предумышленно. По моему убеждению — нет», — заявил историк.

В ноябре прошлого года Олега Соколова задержали в Петербурге, на набережной реки Мойки. У него в рюкзаке обнаружили две женские руки, а при обыске его квартиры ― обезглавленное тело 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой он жил.

Соколов признался в убийстве девушки, его отправили под арест и уволили из университета. Экспертиза установила, что историк в момент убийства не находился в состоянии аффекта ― он осознавал, что делает, когда душил девушку и стрелял в нее.

В мае на Premier вышел фильм о произошедшем: в нем бывшая девушка Соколова Екатерина Иванова рассказала, как историк ее жестоко избил. Также были опубликованы видео ссоры Соколова с Ещенко и их переписка.