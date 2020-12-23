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Врачи «Шарите» опубликовали в научном журнале статью о лечении Навального от отравления «Новичком»

Анастасия Цой
Сегодня в 15:30

Врачи немецкой клиники «Шарите» опубликовали в медицинском журнале Lancet статью о лечении Алексея Навального от отравления «Новичком».

Хотя в материале Алексей Навальный не называется по имени, в нем описывается госпитализация 44-летнего мужчины из России с симптомами тяжелого отравления.

При первом осмотре пациента, который случился через 31 час после появления первых симптомов, медики зафиксировали у него сердечную брадикардию (44 удара в минуту), гипотермию (температура тела 34,4 градусов), расширенные зрачки, не реагировавшие на свет, и периодические судороги.

В реанимации клиники «Шарите», куда Навального доставили через 55 часов после первых симптомов, его пульс упал с 51 до 33 ударов в минуту на фоне сильного потоотделения, температуры тела 33,5 градусов, пониженной активности в стволе головного мозга и пирамидных знаков (это патологические рефлексы, возникающие при поражении пирамидных путей в нервной системе).

Взяв анализы, медики приступили к лечению от отравления ингибиторами холинэстеразы. Пациенту давали атропин и обидоксим. При этом выяснилось, что атропин ему вводили и в Омске.

«Холинергические симптомы вернулись в норму в течение одного часа после начала этой антидотовой терапии», — отмечают врачи.

На 24-й день лечения Навального полностью отключили от механической вентиляции легких, на 26-й день его перевели в обычную палату, а на 33-й день выписали после проведения неврологических тестов на русском языке: врачи отметили затруднения с обработкой информации и замедление речи, которые прошли только через три недели.

При осмотре на 55-й день с момента госпитализации в «Шарите» врачи заключили, что Навальный «практически полностью» восстановился.

В заключение медики отмечают, что отравление органофосфатами происходит по примерно схожей схеме — будь то боевое отравляющее вещество «Новичок» или пестициды, отравления которыми часты в Юго-Восточной Азии.

«Исход для нашего пациента оказался очень благоприятным. Решающее значение имели интубация и механическая вентиляция легких в течение первых двух–трех часов после появления симптомов и отсутствие предшествующей тяжелой гипоксии. Время начала и продолжительность атропиновой терапии в первые два дня остаются невыясненными. К счастью, несмотря на высокий риск аспирации в начальный период бессознательного состояния и присутствия нескольких мультирезистентных бактерий, у пациента не развилась тяжелая инфекция. Вероятно, хорошее состояние его здоровья до отравления способствовало выздоровлению», — заключают авторы.

Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили, и политика доставили в реанимацию омской больницы. Через два дня его перевезли в берлинскую клинику «Шарите».

Немецкая, французская и шведская лаборатории показали, что политик был отравлен веществом из группы «Новичок». Это же было подтверждено ОЗХО. Однако в России уголовное дело об отравлении до сих пор не возбуждено.

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