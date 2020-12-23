Коронавирусом заразился каждый сотый житель Земли

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией во всем мире достигло 78 млн. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Таким образом, носителями вируса стали более одного процента населения Земли (ООН оценивает численность населения планеты в 7,795 млрд человек).

Лидером по числу заражений среди всех стран мира остаются США (18,2 млн выявленных случаев COVID-19). В первую тройку также входят Индия (10 млн случаев) и Бразилия (7,3 млн случаев). На четвертом месте идет Россия. В стране выявлены 2,9 млн случаев заболевания.

От коронавируса по всему миру умерли 1,7 млн человек. Почти 44 млн человек выздоровели.