перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Reuters: Apple начнет выпускать самоуправляемые автомобили в 2024 году 3:54
Alev Takil/Unsplash Россия приостановила авиасообщение с Великобританией из‑за нового штамма COVID-19
Россия приостановила авиасообщение с Великобританией из‑за нового штамма COVID-19 3:33
Навальный: на Любовь Соболь заводят уголовное дело из‑за звонка в дверь сотруднику ФСБ 2:30
Наследники Артура Конан Дойла отзовут иск против создателями сериала «Энола Холмс» 1:46
Двукратного олимпийского чемпиона Петтера Нортуга приговорили к тюремному сроку 1:21
В Воронежской области снесут скульптуру «Аленка». Она напугала местных жителей 0:42
nastya_gepp/Pixabay Медики подтвердили, что коронавирус в несколько раз смертельнее гриппа
Медики подтвердили, что коронавирус в несколько раз смертельнее гриппа Вчера в 23:38
ФСБ: запись разговора Навального с возможным отравителем — подделка Вчера в 22:41
Умер барабанщик Roxette Пелль Алсинг Вчера в 22:27
Игги Поп опубликовал песню о коронавирусе. Она называется «Dirty Little Virus» Вчера в 22:01
Radiohead выпустили праздничные онлайн-открытки Вчера в 21:55
Rhema Kallianpur/Unsplash ФАС признала Booking.com нарушителем антимонопольного законодательства
ФАС признала Booking.com нарушителем антимонопольного законодательства Вчера в 21:24
Навальный позвонил своему отравителю, в Москве появится Michelin и другие новости дня Вчера в 20:54 Дайджест
Екатерину Иноземцеву назначили новым главным куратором музея «Гараж» Вчера в 20:06
Эд Ширан представил песню-сюрприз «Afterglow» и выпустил клип Вчера в 19:12
Поп-ап-проект «Зима в Никольских рядах» откроется в Петербурге 23 декабря Вчера в 18:46
Вышел трейлер мокьюментари-комедии «Смерть 2020-му» от создателей «Черного зеркала» Вчера в 18:03
Фонд «Рэй» показал, как его подопечные животные прощаются с 2020 годом Вчера в 17:54
Greenpeace России/«ВКонтакте» Антон Долин озвучил новый эпизод сериала Гринписа. Он посвящен Арктике
Антон Долин озвучил новый эпизод сериала Гринписа. Он посвящен Арктике Вчера в 17:31
The Art Newspaper Russia объявила лонг-лист своей премии Вчера в 17:09
Отключить рекламу

Навальный: на Любовь Соболь заводят уголовное дело из‑за звонка в дверь сотруднику ФСБ

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:30

Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что на юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь заводят уголовное дело. Об этом он рассказал в твиттере.

По словам Навального, поводом для открытия дела стал звонок Соболь в дверь сотруднику ФСБ Константину Кудрявцеву — политик считает его одним из своих предполагаемых отравителей. Соболь задержали вечером 21 декабря.

Как отметил адвокат Владимир Воронин, Соболь опросили в ходе доследственной проверки по уголовному делу. О какой именно статье УК идет речь, неизвестно. Во время допроса к Соболь, по утверждению Воронина, не пустили адвокатов.

Ранее Алексей Навальный опубликовал на ютьюбе видеорасследование своего отравления. В нем он якобы говорит по телефону с Кудрявцевым, которые утверждает, будто яд нанесли на нижнее белье политика. ФСБ назвала запись разговора подделкой.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
классика
«Людовико Эйнауди»
Один из последних концертов в Simple Music на «Хлебозаводе» в этом году
рок
«Новогодний маскарад»: Эмир Кустурица, Горан Брегович, Гарик Сукачев
Сборная убойного праздничного фолк-рока
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
инсталляция
Арт-группа AES+F. Психоз
Индивидуальный психоз по рецепту AES+F
рок
The Hatters
Цыганское фолк-кабаре с мощными танцевальными номерами
рок
«Сплин»
Одни из главных отечественных рок-героев 90-х
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить