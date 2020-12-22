Навальный: на Любовь Соболь заводят уголовное дело из‑за звонка в дверь сотруднику ФСБ

Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что на юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь заводят уголовное дело. Об этом он рассказал в твиттере.

По словам Навального, поводом для открытия дела стал звонок Соболь в дверь сотруднику ФСБ Константину Кудрявцеву — политик считает его одним из своих предполагаемых отравителей. Соболь задержали вечером 21 декабря.

Как отметил адвокат Владимир Воронин, Соболь опросили в ходе доследственной проверки по уголовному делу. О какой именно статье УК идет речь, неизвестно. Во время допроса к Соболь, по утверждению Воронина, не пустили адвокатов.

Ранее Алексей Навальный опубликовал на ютьюбе видеорасследование своего отравления. В нем он якобы говорит по телефону с Кудрявцевым, которые утверждает, будто яд нанесли на нижнее белье политика. ФСБ назвала запись разговора подделкой.