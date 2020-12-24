В Витебске оштрафовали женщину, которая сняла со стены в общежитии портрет Лукашенко

В Витебске суд оштрафовал на 216 белорусских рублей (около 6250 рублей) повара областной больницы Елену Кустову. Ее признали виновной в мелком хулиганстве и неповиновении милиционеру, сообщает «Витебская весна».

Согласно протоколу, 23 ноября Кустова «намеренно, из хулиганских побуждений» сняла со стены коридора общежития портрет Александра Лукашенко. Она вырезала портрет из рамки, на подкладке написала «3%», после чего вернула предмет обратно «для всеобщей демонстрации». В милиции считают, что этим она «нарушила общественный порядок, продемонстрировала явное неуважение к обществу».

В суде Кустова не отрицала, что сняла портрет и занесла в свою комнату, но вины не признала. Она объяснила свой поступок обидой: каждый день, проходя мимо портрета, она думала, что от этого человека зависит ее жизнь и социальный статус.

По словам женщины, она давно просила заведующую снять портрет Лукашенко со стены, так как после выборов «общество раскололось». Она уточнила, что когда снимала портрет, в холле никого не было, поэтому и «проявлять неуважение» было не к кому.

Ранее в Беларуси наложили арест на двух котов из‑за того, что их хозяйка не оплатила штраф за участие в протестной акции. Правоохранители пришли описывать к женщине имущество, а коты, согласно белорусским законам, тоже им являются.