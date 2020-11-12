В Беларуси арестовали двух котов за участие их хозяйки в акциях протеста

В Беларуси наложили арест на двух котов из‑за того, что их хозяйка не оплатила штраф за участие в протестной акции. Об этом сообщил правозащитник Алексей Козлюк.

Правоохранители пришли описывать к женщине имущество, а коты, согласно белорусским законам, тоже им являются. То есть их можно изымать и выставлять на продажу, пояснили в центре помощи пострадавшим из‑за протестов Probono.by.

Тем не менее котов у хозяйки все же не забрали. Как пишет «Подъем», правозащитники нашли волонтерскую организацию, которая взяла на себя оплату штрафа и нашла адвоката.

По оценке правозащитников, с мая за участие в демонстрациях в Беларуси были задержаны более 16 тыс. человек. Об арестованных котах ранее не сообщалось.