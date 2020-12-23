Джон Малкович и Джонатан Рис Майерс снимутся в триллере о пандемии

Актеры Джон Малкович («Быть Джоном Малковичем», «Птичий короб») и Джонатан Рис Майерс («Матч-пойнт», «Миссия невыполнима-3») снимутся в триллере «The Survivalist» («Выжившая»). Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Действие фильма развернется в мире, в котором пандемия привела к падению цивилизации. Бывший агент ФБР вынужден защищать молодую женщину, обладающую иммунитетом к вирусу, от банды, которая открывает на нее охоту. Главаря бандитов сыграет Малкович, а бывшего агента ФБР — Рис Майерс.

Сценарий фильма напишет Мэттью Роджерс, продюсером и режиссером станет Джон Кийес, специализирующийся на жанре хоррора. Дата премьеры «The Survivalist» пока не называется.

Летом Netflix продлил на второй сезон сериал «Космические войска» с Джоном Малковичем. Поэтому «Афиша Daily» собрала еще 22 комедийных сериала на стриминговом сервисе.