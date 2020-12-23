Госдума одобрила закон о лишении свободы за признанное клеветой обвинение в сексуальном насилии

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об уголовной ответственности за клевету. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующие поправки возвращают реальные сроки в качестве наказания по статье 128.1 УК. Самый большой срок грозит за заведомо ложные обвинения в преступлениях сексуального характера — до пяти лет колонии или до 5 млн рублей штрафа.

Документ вводит уголовное наказание и за другие виды клеветы. За слова о том, что человек страдает опасным заболеванием, хотят сажать на срок до четырех лет, а за заведомо ложные обвинения в интернете, порочащие честь и достоинство, — на срок до двух лет (либо наказывать штрафом до 1 млн рублей).

К тому же законопроект предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет за клевету с использованием служебного положения.

В настоящее время клевета не наказывается реальным сроком. Автор законопроекта депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин считает, что это необходимо исправить, поскольку Конституция гарантирует россиянам неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени.