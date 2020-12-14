В Госудму внесли законопроект об уголовной ответственности за клевету в интернете

Депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин внес в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за клевету в интернете. Об этом сообщает РИА «Новости», документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

За заведомо ложные обвинения в интернете, порочащие честь и достоинство, предлагается отправлять в колонию на срок до двух лет или назначать штраф размером до 1 млн рублей.

Документ вводит уголовное наказание и за другие виды клеветы. К примеру, за клевету с использованием служебного положения, Вяткин предлагает лишать свободы на срок до трех лет, а за клевету «о том, что человек страдает заболеванием», «представляющим опасность для окружающих», — на срок до четырех лет.

Депутат также хочет ввести уголовное наказание за заведомо ложные обвинения в преступлениях сексуального характера. За такие публичные высказывания его законопроект предусматривает до пяти лет колонии или до пяти млн рублей штрафа.

В настоящее время клевета не наказывается лишением свободы. Депутат-единорос считает, что это необходимо исправить, поскольку Конституция гарантирует россиянам неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени.

Ранее Вяткин предложил признать очереди на одиночные пикеты митингами, увеличить в четыре раза штрафы за неповиновение полицейским и запретить разглашать информацию о частной жизни силовиков, судей, чиновников, а также членов их семей.