Netflix выпустил трейлер шоу «История ругательств»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер документального шоу «История ругательств», которое выйдет на платформе 5 января. Ролик появился на ютьюб-канале компании.
Проект расскажет о происхождении самых популярных нецензурных слов английского языка. Ведущим шоу станет американский актер Николас Кейдж. В первом сезоне сериала будет шесть эпизодов — каждый из них посвятят отдельному ругательству.
Netflix описывает новинку как комедийный сериал, «исследующий корни, использование в поп-культуре, научное и культурное влияние ругательств». В частности, эксперты в лингвистике и этимологии объяснят, как появляются табу на те или иные выражения.
Кроме того, участники шоу проведут ряд экспериментов и узнают, как ругательства действуют на человеческий организм и психику. «Освобождение — вот что на самом деле ненормативная лексика дает нам», — говорит один из экспертов.
Помимо Кейджа в проекте снимутся Ник Офферман («Парки и зоны отдыха»), Сара Силверман («Сайнфелд»), Джоэл Ким Бустер («Неделя до…»), ДеРей Дэвис («Парикмахерская»), Джим Джефферис («В норме»), Бэрон Вон («Грейс и Фрэнки») и Исайя Уитлок-мл. («Прослушка»).
Также в шоу можно будет увидеть и других популярных в США стендап-комиков: Зайнаб Джонсон, Опен-Майка Игла, Никки Глейзер, Патти Харрисон и Лондон Хьюз.