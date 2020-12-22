Netflix выпустил трейлер шоу «История ругательств»

Проект расскажет о происхождении самых популярных нецензурных слов английского языка. Ведущим шоу станет американский актер Николас Кейдж . В первом сезоне сериала будет шесть эпизодов — каждый из них посвятят отдельному ругательству.

Netflix описывает новинку как комедийный сериал, «исследующий корни, использование в поп-культуре, научное и культурное влияние ругательств». В частности, эксперты в лингвистике и этимологии объяснят, как появляются табу на те или иные выражения.

Кроме того, участники шоу проведут ряд экспериментов и узнают, как ругательства действуют на человеческий организм и психику. «Освобождение — вот что на самом деле ненормативная лексика дает нам», — говорит один из экспертов.

Помимо Кейджа в проекте снимутся Ник Офферман («Парки и зоны отдыха»), Сара Силверман («Сайнфелд»), Джоэл Ким Бустер («Неделя до…»), ДеРей Дэвис («Парикмахерская»), Джим Джефферис («В норме»), Бэрон Вон («Грейс и Фрэнки») и Исайя Уитлок-мл. («Прослушка»).

Также в шоу можно будет увидеть и других популярных в США стендап-комиков: Зайнаб Джонсон, Опен-Майка Игла, Никки Глейзер, Патти Харрисон и Лондон Хьюз.