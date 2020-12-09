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Николас Кейдж станет ведущим документального сериала «История ругательств»

Юлия Онодэра
Сегодня в 23:14

Американский актер Николас Кейдж станет ведущим нового документального сериала Netflix «История ругательств». Трейлер шоу появился на ютьюб-канале «Netflix is a joke».

Сам сериал выйдет на стриминговой платформе 5 января. Он расскажет о происхождении и культурном значении самых популярных ругательств в английском языке. В шоу примут участие эксперты в области этимологии, а также знаменитые артисты.

В первом сезоне «Истории ругательств» будет шесть серий. В них снимутся Ник Офферман («Парки и зоны отдыха»), Сара Сильверман («Сайнфелд»), Джоэл Ким Бустер («Неделя до…»), ДеРэй Дэвис («Парикмахерская»), Джим Джеффрис («В норме»), Барон Вон («Грейс и Фрэнки») и Исайя Уитлок-младший («Прослушка»).

Также в шоу можно будет увидеть и других популярных в США стендап-комиков: Зайнаб Джонсон, Опен Майк Игл, Никки Глейзер, Патти Харрисон и Лондон Хьюс.

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