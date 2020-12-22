Дензел Вашингтон и Рами Малек допрашивают Джареда Лето в трейлере фильма «Мелочи»

Триллер рассказывает о двух полицейских, которые расследуют серию убийств в Лос-Анджелесе. Главным подозреваемый — Альберт Спарма, аутсайдер со странным чувством юмора и высоким интеллектом.

Компания Warner Bros. Pictures представила трейлер фильма «Мелочи» режиссера Джона Ли Хэнкока, известного по фильму «Основатель». Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

Полицейских, расследующих дело, сыграли Дензел Вашингтон и Рами Малек. Роль предположительного преступника исполнил Джаред Лето.

Премьера ленты в России намечена на 28 января следующего года.

Ранее стало известно, что Джаред Лето вернется к роли Джокера для режиссерской версии «Лиги справедливости» Зака Снайдера. Насколько большой будет его роль, пока не известно, как и то, появятся ли в фильме другие персонажи, которых не было в первоначальной версии.