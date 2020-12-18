«Карантин», «пропуск» и «конституция»: «Яндекс» назвал сразу три слова 2020 года

«Яндекс» составил рейтинг слов, которые отражают суть каждого года за последнее десятилетие. Основой для исследования стали запросы, с которыми пользователи обращались к поисковику с 2010 года.

Главными словами 2020 года «Яндекс» назвал «карантин», «пропуск» и «конституция». Первые два запроса связаны с ограничениями из‑за коронавируса, а последний — с принятием поправок в Конституцию.

В 2019 году самыми популярными запросами оказались «рецессия» (замедление темпов экономического роста), «постирония» (когда ироничное высказывание трудно отличить от искреннего) и «люстрации» (ограничение прав на занятие определенных должностей). Годом раньше пользователи искали «каршеринг» (краткосрочная аренда авто), «сквиши» (антистресс-игрушки) и «слайм» (игрушка-лизун).