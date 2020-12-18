«Карантин», «пропуск» и «конституция»: «Яндекс» назвал сразу три слова 2020 года

«Яндекс» составил рейтинг слов, которые отражают суть каждого года за последнее десятилетие. Основой для исследования стали запросы, с которыми пользователи обращались к поисковику с 2010 года.
Главными словами 2020 года «Яндекс» назвал «карантин», «пропуск» и «конституция». Первые два запроса связаны с ограничениями из‑за коронавируса, а последний — с принятием поправок в Конституцию.
В 2019 году самыми популярными запросами оказались «рецессия» (замедление темпов экономического роста), «постирония» (когда ироничное высказывание трудно отличить от искреннего) и «люстрации» (ограничение прав на занятие определенных должностей). Годом раньше пользователи искали «каршеринг» (краткосрочная аренда авто), «сквиши» (антистресс-игрушки) и «слайм» (игрушка-лизун).
При составлении рейтинга учитывались нарицательные существительные, которые пользователи в определенный год запрашивали как минимум в три раза чаще, чем в предыдущем.
В начале ноября слово 2020 года объявил словарь Collins — им стал «локдаун». Создатели словаря считают, что его социальные последствия более значимы, чем сам коронавирус.
При этом Оксфордский словарь не смог выделить только одно главное слово и назвал целый ряд понятий, наиболее полно описывающих уходящий год. Среди них — прилагательное «белорусский», «коронавирус», «локдаун», «лесной пожар», «Black Lives Matter» и другие.