Дизайнер Артемий Лебедев получил медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени»

Дизайнер Артемий Лебедев получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени» от президента Владимира Путина, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Награду Лебедеву вручили «За заслуги в становлении и развитии российского сегмента информационно-телекомуникационной сети «Интернет». Какой конкретно вклад дизайнер внес в развитие российского интернета, не уточняется.

Кроме него медаль получили еще семь человек, в том числе соосновательнице «Лаборатории Касперского» Наталье Касперской. Помимо этого, президент вручил и другие награды еще нескольким десяткам представителей бизнеса, культуры, образования и науки.

В июне вышел видеоролик от телеканала Russia Today, в котором Артемий Лебедев агитировал россиян голосовать за поправки к Конституции России. Позже он заявил, что его обманули, и он рассчитывал, что поправки не предполагают обнуление президентских сроков Путина. Впрочем, дизайнер тогда отметил, что «не видит смысла в борьбе с властью» и «поддерживает текущий строй». «Разумеется, я ватник, лоялист и конформист. <…> Я точно презираю всех оппозиционеров и либералов за их бинарное мышление и инфантилизм», — заявил он.