Лорд вернулась в инстаграм. Она пишет рецензии на луковые кольца

Об анонимном аккаунте артистки с ревью закусок стало известно еще в 2017 году. Тогда она сделала всего четыре публикации и забросила страницу, когда ее раскрыли в СМИ.

Новозеландская певица Лорд возродила свою страницу в инстаграме, на которой она рецензирует луковые кольца. Об этом сообщает NME.

«Официанты улыбались и подмигивали — стало неловко, понимаете? Но мне пришло в голову, что некоторые вещи слишком хороши, чтобы позволять интернету испортить их», — написала Лорд после того, как объявила, что вернулась.

Новые посты появились два дня назад. В них певица использует при оценке луковых колец пятибалльную систему с учетом десятых долей. К оценкам она прилагает короткие тексты со своими впечатлениями о закусках.

Ранее Лорд сообщила, что готовит к релизу фотокнигу, посвященную ее путешествию по Антарктиде. Проект получил название «Going South». На Южный полюс она отправилась в 2019 году, через два года после выхода второго альбома «Melodrama».