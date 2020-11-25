Лорд выпустит фотокнигу о своем путешествии по Антарктиде

Новозеландская певица Лорд готовит к релизу фотокнигу, посвященную ее путешествию по Антрактиде. Об этом сообщает Pitchfork.

Проект получил название «Going South». На Южный полюс она отправилась в 2019 году, через два года после выхода второго альбома «Melodrama». По ее словам, ее «мозгу было необходимо попасть в альтернативный мир», чтобы начать работу над новой пластинкой.

«Белая палитра Антарктики подействовала на меня как великолепное очищающее средство, своего рода небесное фойе, через которое мне потребовалось пройти, чтобы начать создавать следующую вещь», — заявила исполнительница.

Точная дата выхода «Going South» пока не называется. Лорд открыла предзаказ, чтобы определиться с тиражом. Стоимость книги — 30 долларов, и все вырученные деньги пойдут на поддержку исследований изменения климата.

Озоновая дыра над Антарктидой достигла 23 млн квадратных километров — это больше площади России. Падение концентрации газа в атмосфере начало происходить в середине августа с приходом антарктической весны и достигло своего пика в начале октября.