Киностудию Metro-Goldwyn-Mayer выставили на продажу

Кинокомпания MGM Holdings выставила на продажу студию Metro-Goldwyn-Mayer. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

MGM Holdings вышел на связь с инвестиционными компаниями Morgan Stanley и LionTree LLC, чтобы начать формальный процесс продажи. Рыночная стоимость студии составляет 5,5 млрд долларов.

Корпорация в течение нескольких лет пыталась продать Metro-Goldwyn-Mayer, но никак не могла договорится о цене с покупателями. Например, в 2018 году предприниматели вели переговоры с Apple.

Ранее студия Metro-Goldwyn-Mayer решила вернуть на экраны «Розовую пантеру». Наполовину игровая, наполовину анимационная картина будет снята при помощи CGI.