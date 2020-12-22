Джо Байден привился от коронавируса в прямом эфире

Байдену вкололи первую дозу вакцины, разработанной американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. В течение нескольких дней ему предстоит привиться повторно. Процедуру вместе с политиком проходит его жена Джилл Байден.

Джо Байден , победивший на выборах президента США, сделал прививку от коронавируса в прямом эфире. Видео опубликовал канал CNN .

«Я делаю это, чтобы продемонстрировать, что люди должны быть готовы к вакцинации, когда она будет доступна. Не о чем беспокоиться. С нетерпением жду второго укола», — сказал Байден.

Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США одобрило использование вакцины Pfizer и BioNTech 12 декабря. Первыми начали прививать медицинских работников и пожилых людей.