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Джо Байден привился от коронавируса в прямом эфире

Константин Зорниченко
Сегодня в 9:47

Джо Байден, победивший на выборах президента США, сделал прививку от коронавируса в прямом эфире. Видео опубликовал канал CNN.

Байдену вкололи первую дозу вакцины, разработанной американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. В течение нескольких дней ему предстоит привиться повторно. Процедуру вместе с политиком проходит его жена Джилл Байден.

«Я делаю это, чтобы продемонстрировать, что люди должны быть готовы к вакцинации, когда она будет доступна. Не о чем беспокоиться. С нетерпением жду второго укола», — сказал Байден.

Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США одобрило использование вакцины Pfizer и BioNTech 12 декабря. Первыми начали прививать медицинских работников и пожилых людей.

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