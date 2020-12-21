Вышел трейлер мокьюментари-комедии «Смерть 2020-му» от создателей «Черного зеркала»

Netflix выпустил тизер мокьюментари-фильма «Смерть 2020-му» от создателей сериала «Черное зеркало» Аннабель Декстер-Джонс и Чарли Брукера. Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

Картина состоит из интервью с вымышленными экспертами, которые комментируют различные реальные события, произошедшие в 2020 году. Декстер-Джонс и Брукер разработали сценарий шоу, а режиссером фильма стал Эл Кэмпбелл. Премьера «Смерти 2020-му» на Netflix состоится 27 декабря.