Вышел трейлер мокьюментари-комедии «Смерть 2020-му» от создателей «Черного зеркала»

Netflix выпустил тизер мокьюментари-фильма «Смерть 2020-му» от создателей сериала «Черное зеркало» Аннабель Декстер-Джонс и Чарли Брукера. Ролик можно посмотреть на ютьюбе.
Картина состоит из интервью с вымышленными экспертами, которые комментируют различные реальные события, произошедшие в 2020 году. Декстер-Джонс и Брукер разработали сценарий шоу, а режиссером фильма стал Эл Кэмпбелл. Премьера «Смерти 2020-му» на Netflix состоится 27 декабря.
В проекте снялись звезда «Друзей» Лиза Кудроу, Хью Грант, Сэмюэль Л.Джексон, Кумайл Нанджиани («Кремниевая долина»), бывшая участница «Saturday Night Live» Лесли Джонс, Джо Кири («Очень странные дела»), Самсон Кайо («Искатели правды»), Кристина Милиоти («Как я встретил вашу маму»), Трейси Ульман («Трейси принимает вызов») и юмористка Дайана Морган.