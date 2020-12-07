Создатели «Черного зеркала» сняли мокьюментари-комедию «Смерть 2020-му». Посмотрите ее тизер

В проекте снялись звезда «Друзей» Лиза Кудроу, британский актер Хью Грант , Сэмюэл Л. Джексон , а также Кумэйл Нанджиани («Кремниевая долина»), Лесли Джонс («Охотницы за привидениями), Джо Кири («Очень странные дела»), Самсон Кайо («Искатели правды»), Кристин Милиоти («Как я встретил вашу маму»), Трейси Ульман («Трейси принимает вызов») и комик Дайан Морган.

Артисты исполнили роли вымышленных экспертов, которые комментируют различные реальные события, произошедшие в 2020 году. Джонс и Брукер разработали сценарий шоу, а режиссером фильма стал Эл Кэмпбелл. Дата премьеры «Смерти 2020-му» на Netflix пока неизвестна, но сообщается, что комедия выйдет в ближайшее время.