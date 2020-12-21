История появления зимних праздников в тизере фильма «Мальчик по имени Рождество»

Вышел трейлер фильма «A Boy Called Christmas» («Мальчик по имени Рождество») режиссера Гила Кенана. Ролик можно посмотреть на ютьюбе.
Картина основана на одноименной книге британского писателя Мэтта Хейга. Сказка рассказывает историю Отца Рождества. Мальчик из Финляндии по имени Николас отправляется на поиски своего отца, который пропал в экспедиции за Полярным кругом.
Роли в картине исполнили Мэгги Смит, Джим Бродбент, Кристен Уиг, Салли Хокинс, Тоби Джонс, Стивен Мерчант, Михил Хейсман, Зои Маргарет Коллетти и Генри Лофулл, сыгравший заглавного персонажа.
Ранее Мэтт Хейг поговорил с «Афишей Daily» и рассказал о своей новой книге «Полночная библиотека». Он также обсудил политику, Канье Уэста и собственную тревожность.