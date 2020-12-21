История появления зимних праздников в тизере фильма «Мальчик по имени Рождество»

Вышел трейлер фильма «A Boy Called Christmas» («Мальчик по имени Рождество») режиссера Гила Кенана. Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

Картина основана на одноименной книге британского писателя Мэтта Хейга. Сказка рассказывает историю Отца Рождества. Мальчик из Финляндии по имени Николас отправляется на поиски своего отца, который пропал в экспедиции за Полярным кругом.