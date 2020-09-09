Okko начал съемки сериалов про Чикатило и постапокалипсис

Мультимедийный сервис Okko начал съемки двух своих оригинальных сериалов: «Чикатило. Явление зверя» и «Выжившие», над которыми работают Сарик Андреасян и Андрей Прошкин.

«Чикатило. Явление зверя» расскажет историю советского серийного убийцы Андрея Чикатило, в период с 1978 по 1990 год убившего более 50 человек, за что его приговорили к смертной казни.

«Мы ставим перед собой амбициозные художественные задачи. Это страшная история, и мы будем стараться максимально честно ее донести», — пообещал Сарик Андреасян.

«Выжившие» — это восьмисерийный фантастический триллер, каждый эпизод которого представлен как отдельный веб-сериал из связанных между собой эпизодов поменьше. В мире «выживших» цивилизация пала, и людей поразил загадочный вирус, который не дает проснуться, — выжившим приходиться будить друг друга, чтобы не умереть.

«Наш проект был задуман и разрабатывался еще задолго до пандемии. Это было некое фэнтези, постапокалипсис, и, как только началась пандемия, была мысль, что надо как‑то корректироваться в сторону происходящего, но быстро решили этого не делать, чтобы наш проект не стал актуальной журналистикой, а не кино, так как журналистике идет быть актуальной, а кино должно быть обдуманным», — рассказал креативный продюсер сериала Борис Хлебников.

Сервис Okko начал снимать оригинальные шоу год назад, первые сериалы вышли уже прошлым летом, креативное подразделение не боится экспериментировать с разными форматами.