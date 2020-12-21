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Миниатюры советских комиков Карцева и Ильченко собрали в одном видео. По рекомендации Смирняги

Федор Кузьмин
Сегодня в 13:43

В интервью Юрию Дудю комик и режиссер Алексей Смирнов рассказал, что любит миниатюры советских юмористов Романа Карцева и Виктора Ильченко. Смирнов признался, что вырос на их миниатюрах — он часто смотрел их в детстве наряду с КВН.

Комик также порекомендовал, в каком порядке стоит смотреть номера Карцева и Ильченко. Вскоре пользователи ютьюба нашли все ролики, указанные Смирновым, и собрали их в единое видео. На это обратил внимание в инстаграме Юрий Дудь.

«Что и в каком порядке надо смотреть/слушать. <…> Всем интересующимся историей русской/советской комедии рекомендую», — написал Дудь.

В ролике собраны миниатюры «Склад», «Футбол», «Дегустация», «Крысюк», «Настроение», «Берегите здоровье», «Ты, Витя», «Первое сентября», «Дедушка», «Собрание на ликеро-водочном заводе».

Интервью Дудя со Смирновым вышло в середине декабря. В нем юморист, которого Дудь назвал «кумиром русских комиков», рассказал о российской комедии, свинг-вечеринке в стендап-клубе, создании «Внутри Лапенко» и отсылках к поп-культуре в сериях шоу.

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