Миниатюры советских комиков Карцева и Ильченко собрали в одном видео. По рекомендации Смирняги

В интервью Юрию Дудю комик и режиссер Алексей Смирнов рассказал, что любит миниатюры советских юмористов Романа Карцева и Виктора Ильченко. Смирнов признался, что вырос на их миниатюрах — он часто смотрел их в детстве наряду с КВН.

Комик также порекомендовал, в каком порядке стоит смотреть номера Карцева и Ильченко. Вскоре пользователи ютьюба нашли все ролики, указанные Смирновым, и собрали их в единое видео. На это обратил внимание в инстаграме Юрий Дудь.

«Что и в каком порядке надо смотреть/слушать. <…> Всем интересующимся историей русской/советской комедии рекомендую», — написал Дудь.