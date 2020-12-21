перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Минюст проводит проверку «Нижегородского женского кризисного центра» 15:05
Hyperdub/YouTube Burial представил новую песню «Chemz»
Burial представил новую песню «Chemz» 14:36
Вышел первый тизер сериала «Чикатило». Премьера шоу — весной 2021 года 14:13
Миниатюры советских комиков Карцева и Ильченко собрали в одном видео. По рекомендации Смирняги 13:43
Сoldplay выпустили сингл «Flags». Изначально он шел бонусом к японскому изданию «Everyday Life» 13:10
Москвичка сломала спину, выпав из окна. Ее не лечили месяц, приравняв падение к суициду Обновлено в 12:51
Ксения Собчак/YouTube Ксения Собчак рассказала о детской порностудии в Архангельске, организованной сотрудницей ФСИН
Ксения Собчак рассказала о детской порностудии в Архангельске, организованной сотрудницей ФСИН 12:38
Michelin оценит рестораны Москвы в 2021 году 12:07
Умер один из авторов «Ну, погоди!» Александр Курляндский 11:57
Каждый третий работающий россиянин заявил о снижении доходов в 2020 году 11:45
Виселица напротив дома правительства: иркутский бизнес отреагировал на коронавирусные ограничения 11:40
В России выявили 29 350 случаев коронавируса за сутки. Это новый рекорд 11:12
Scott Graham/Unsplash «Ростелеком» и Mail.ru Group запустят аналог Zoom для школьников в начале 2021 года
«Ростелеком» и Mail.ru Group запустят аналог Zoom для школьников в начале 2021 года 10:58
Власти Москвы разослали по школам анкеты для учителей с вопросами об участии в митингах 10:38
«Интерфакс»: московскому клубу Pravda грозит закрытие за нарушения на концерте Sunsay 9:59
Российский актер Александр Кузнецов сыграет в третьих «Фантастических тварях» 9:44
Почти 20 стран приостановили авиасообщение с Британией. Виной всему — новый штамм коронавируса 8:50
Исследование: древние люди впадали в спячку, чтобы спастись от холода Вчера в 21:40
louise.tomlinsonbell/Facebook «Нечем заняться на обеденном перерыве»: 12-летний британец устроил рейв в школьном туалете
«Нечем заняться на обеденном перерыве»: 12-летний британец устроил рейв в школьном туалете Вчера в 20:59
Более заразный COVID-19 в Европе, миллионный штраф «Главклубу» и другие новости дня Вчера в 20:39 Дайджест
Отключить рекламу

Сoldplay выпустили сингл «Flags». Изначально он шел бонусом к японскому изданию «Everyday Life»

Валерия Корниенко
Сегодня в 13:10

Британская группа Coldplay выпустила на стриминговых сервисах трек «Flags». Послушать релиз можно в Apple Music, Spotify и на ютьюбе.

Изначально песня появилась в качестве бонуса к японскому изданию альбома «Everyday Life», который вышел в прошлом ноябре. Теперь же она доступна как отдельный сингл для поклонников Coldplay по всему миру.

«Нам нравится эта песня, но к тому времени, когда она появилась, все места на «Everyday Life» были заняты, и нам пришлось социально дистанцироваться от нее. Спасибо вам за вашу поддержку в этом году. Мы любим и ценим вас больше, чем вы могли бы себе представить», — написали участники Coldplay в инстаграме группы.

Среди прочего в треке упоминается самый популярный российский музыкант у иностранных слушателей Spotify — композитор Петр Чайковский. В припеве есть такая строчка: «быть ​​Петром Чайковским; быть свободным, не как все».

Релиз «Everyday Life» состоялся 22 ноября 2019 года. Пластинка состоит из двух частей — «Sunrise» и «Sunset», на каждой по восемь треков. На альбоме есть инструментальная песня без слов, хоровое пение, а также вознесение благодарности богу «Аллилуйя».

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
комедия
Обратная связь
«Квартет И» + Ирина Горбачева празднуют Новый год
рок
«Новогодний маскарад»: Эмир Кустурица, Горан Брегович, Гарик Сукачев
Сборная убойного праздничного фолк-рока
классика
«Людовико Эйнауди»
Один из последних концертов в Simple Music на «Хлебозаводе» в этом году
приключение
Серебряные коньки
Лед снова связывает сердца двух влюбленных
рок
The Hatters
Цыганское фолк-кабаре с мощными танцевальными номерами
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире

Другие материалы по темам

Теги
Apple
Люди
Петр Чайковский
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить