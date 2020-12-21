Сoldplay выпустили сингл «Flags». Изначально он шел бонусом к японскому изданию «Everyday Life»

Изначально песня появилась в качестве бонуса к японскому изданию альбома «Everyday Life», который вышел в прошлом ноябре. Теперь же она доступна как отдельный сингл для поклонников Coldplay по всему миру.

«Нам нравится эта песня, но к тому времени, когда она появилась, все места на «Everyday Life» были заняты, и нам пришлось социально дистанцироваться от нее. Спасибо вам за вашу поддержку в этом году. Мы любим и ценим вас больше, чем вы могли бы себе представить», — написали участники Coldplay в инстаграме группы.

Среди прочего в треке упоминается самый популярный российский музыкант у иностранных слушателей Spotify — композитор Петр Чайковский. В припеве есть такая строчка: «быть ​​Петром Чайковским; быть свободным, не как все».

Релиз «Everyday Life» состоялся 22 ноября 2019 года. Пластинка состоит из двух частей — «Sunrise» и «Sunset», на каждой по восемь треков. На альбоме есть инструментальная песня без слов, хоровое пение, а также вознесение благодарности богу «Аллилуйя».