В голосовой помощник «Алекса» добавят новогоднее поздравление Елизаветы II

В голосовой помощник Amazon Echo, также известный как «Алекса», добавят новогоднее поздравление королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает The Guardian.

Речь королевы станет доступна с 15.00 по Гринвичу 25 декабря. Поздравление смогут услышать пользователи не только из Великобритании, но и из США, Австралии, Канады и Индии.

«После трудного года миллионы людей со всего Содружества будут с нетерпением ждать послания Ее Величества Королевы в день Рождества», — заявил Экрик Кинг, директор европейского подразделения команды, работающей в поддержке Алексы.

Чтобы услышать поздравление, нужно будет произнести «Alexa, play the Queen’s Christmas Day message» («Алекса, включи рождественское послание королевы»).

Остается надеяться, что до праздников датский музыкант Drumkoon не выпустит песню с названием «Alexa, play the Queen’s Christmas Day message». Артист известен тем, что дает своим композициям и альбомам имена так же, как звучат наиболее популярные запросы к голосовым помощникам. На его последнем релизе есть треки «Alexa Play Beautiful Morning Music», «Hey Google Play Beautiful Morning Music» и «Siri Play Morning Mood».