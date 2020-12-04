Датский музыкант называет свои треки топовыми запросами к Siri и Alexa. Чтобы тоже стать популярным

Датский музыкант Drumkoon называет свои композиции и альбомы так же, как звучат наиболее популярные запросы к голосовым помощникам. По всей видимости, так он рассчитывает поскорее раскрутиться и стать популярным, пишут в Android Police.

На последней пластинке музыканта — «Steel Drum Morning» — есть, например, такие треки: «Alexa Play Beautiful Morning Music», «Hey Google Play Beautiful Morning Music» и «Siri Play Morning Mood».