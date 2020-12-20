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«У нас очередь на усыновление»: главный репродуктолог о смерти при родах из‑за ограничений на аборт

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:45

Главный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин во время обсуждения проблем абортов в России прокомментировал новый проект приказа ведомства, ограничивающий медицинские показания для аборта. Его слова приводит издание «Такие дела».

14 декабря Аполихин провел в Сколково дискуссию «Рождение ребенка и выбор мужчины» с участием депутата Госдумы Инги Юмашевой и представителя РПЦ — епископа Городецкого и Ветлужского Августина.

В ходе обсуждения журналистка издания указала на то, что новые ограничения фактически лишают женщин возможности прерывать беременность по медицинским показаниям, например, при тяжелой лимфоме или туберкулезе. За этим последовал вопрос о возможных летальных последствиях для матерей.

«Получается, женщина должна доносить беременность, даже если это отложит ее лечение и может стоить ей жизни. И ребенок останется сиротой. Вы считаете это справедливым?», — спросила она.

На что Аполихин ответил: «Ну, ребенок не останется сиротой — у нас стоит очередь на усыновление новорожденных младенцев».

Проект приказа о показаниях для прерывания беременности был опубликован 9 декабря. Документ предлагает сократить перечень болезней и патологий, при которых есть медицинские показания к аборту. Сейчас он находится на стадии общественного обсуждения.

Ранее новый приказ Минздрава раскритиковала депутат Госдумы Оксана Пушкина. Она заявила, что документ ограничит право женщин на аборт. После этого ведомство пообещало скорректировать проект.

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