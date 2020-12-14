Оксана Пушкина заявила, что новый приказ Минздрава ограничит права женщин на аборты

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина раскритиковала проект приказа Минздрава, которым устанавливается перечень медицинских показаний для прерывания беременности. Об этом сообщает РБК.

Пушкина пояснила, что в документе говорится об ограничении прав женщин на аборты списком патологий и болезней. «Это польский путь, и мы знаем, куда он может завести», — заявила она.

По ее словам, документ выходит за рамки сугубо медицинских вопросов. «Это биополитика. Таким термином в конце 70-х годов Мишель Фуко назвал вмешательство государства в биологическую жизнь граждан», — сказала Пушкина.

Депутат уточнила, что не поощряет аборты, но отметила, что решающее слово в споре о праве женщины на прерывание беременности должно быть сказано женскими объединениями и организациями, которые прислушиваются к советам медицинского сообщества. Она также напомнила, что запрет на аборты в СССР привел «к чудовищному росту числа кустарных абортов».

Проект приказа о показаниях для прерывания беременности был опубликован 9 декабря. Документ предлагает сократить перечень болезней и патологий, при которых есть медицинские показания к аборту. Сейчас проект находится на стадии общественного обсуждения.