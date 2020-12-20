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Собянин назвал новогодние застолья во время пандемии «большим риском для жизни» для пожилых

Константин Зорниченко
Сегодня в 13:53

Сергей Собянин призвал людей старшего поколения воздержаться от подготовки к новогодним застольям. Его слова цитирует РИА «Новости».

Собянин отметил, что москвичам нужно с осторожностью ходить в торговые центры и магазины. Пожилым людям лучше просить друзей и близких, которые не находятся в группе риска, ходить за покупками

«Большой риск не только для здоровья, но и для жизни», — подчеркнул Собянин.

Собянин напомнил, что в Москве не будут вводить комендантский час во время новогодних праздников. Гостиницы, несмотря на ограничения, заполнены примерно на 50%. По его словам, иностранных туристов в Москве сегодня практически нет.

Ранее он также пообещал, что в столице не будут ограничивать продажу алкоголя. Кроме того, вводить ограничение на количество людей при встречах также не планируется.

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