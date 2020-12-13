В Москве не будут вводить комендантский час и ограничивать продажу алкоголя в праздники

В новогоднюю ночь в Москве не будут вводить комендантский час. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин, пишет The Bell.

Не станут и ограничивать продажу алкоголя — на протяжении всех новогодних праздников. «В мире вообще богатый опыт введения сухих законов, как правило, это все заканчивалось повальным пьянством, поэтому не вижу никакого смысла в этом», — сказал градоначальник.

Он добавил, что вводить ограничение на количество людей при встречах также не планируется.

Собянин и раньше называл комендантский час популистской мерой. «Мне забавно видеть, когда вводят комендантский час с 23.00 до 6.00, я не очень понимаю, что там такое ночью происходит в этих городах, что нужно вводить комендантский час», — говорил он.

В конце ноября градоначальник заверил москвичей, что в новогоднюю ночь столичное метро будет работать.