«Они дети Божьи и имеют право на семью»: Папа римский призвал узаконить однополые союзы

Папа римский Франциск призвал принять законы, легализующие гражданские браки однополых пар. Об этом он заявил в документальном фильме «Франческо», премьера которого состоялась 21 октября на кинофестивале в Риме, пишет Washington Post.

По мнению понтифика, гомосексуалы не должны быть брошенными и несчастными из‑за своей ориентации. «Они дети Божьи и имеют право на семью», — заявил он, добавив, что однополые пары должны быть защищены законом.

Американский священник Джеймс Мартин, выступающий за более широкое принятие церковью представителей ЛГБТК+, отметил, что это самое четкое высказывание Папы на тему однополых союзов. «Я считаю, что это большой шаг вперед. В прошлом даже гражданские союзы осуждались во многих частях церкви», — заявил он.

В Катехизисе Католической церкви (официальном кратком изложении католической веры, утвержденном в 1992 году; пункты 2356-2360) сказано, что Священное писание объявляет «гомосексуальные акты безусловно беззаконными».

При этом к гомосексуалам Катехизис призывает относиться с уважением, состраданием и тактичностью, а также избегать дискриминации по отношению к ним, поскольку ориентация — не их сознательный выбор.

Предшественник Франциска Папа Бенедикт XVI был менее терпим к однополым отношениям. Он называл гомосексуальность «внутренним моральным злом» и издал запрет на принятие духовного сана представителям ЛГБТК+.

Франциск, напротив, отказался осуждать священников геев и сказал, что им следует отпустить грехи. «Если человек гей и находится в поисках Бога, и его намерения чисты, кто я такой, чтобы судить его?», — заявил понтифик в 2013 году.

Через три года, в 2016-м, он сказал, что Римско-католическая церковь должна попросить прощения у геев за плохое отношение к ним в прошлом. При этом Церковь должна, по мнению Папы, извиниться не только перед геями, но и перед бедными, женщинами и детьми, которых эксплуатировали.