перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Они дети Божьи и имеют право на семью»: Папа римский призвал узаконить однополые союзы 18:47
Владимир Путин присвоил Никите Михалкову звание Героя Труда и выпил за его здоровье 18:23
Боты в Telegram создали 100 тыс. фейковых порнофото. Обычно в них загружали снимки знакомых женщин 17:29
Netherlands Cancer Institute В теле человека нашли новый орган
В теле человека нашли новый орган 17:27
Сапоги из «Красотки», костюм Нео из «Матрицы» и другие культовые вещи выставят на онлайн-аукцион 17:15
Вышел полноценный трейлер фильма «Mank» Дэвида Финчера 16:32
«Это войдет в анналы»: сенатор в Бразилии попытался спрятать в трусах 6000 долларов во время обысков 16:20
На пост мэра Магадана не подали ни одной заявки 16:08
Tanya Nova/Pixabay Из‑за оттока мигрантов российские компании столкнулись с нехваткой курьеров и таксистов
Из‑за оттока мигрантов российские компании столкнулись с нехваткой курьеров и таксистов 16:04
Киноклуб «Афиша» покажет на большом экране «Сияние» Стэнли Кубрика 15:32
«Аэрофлот» разрешил опоздавшим поменять билет на другой рейс бесплатно. А потом изменил правила Обновлено в 15:16
Борис Гребенщиков выпустил альбом «Услышь меня, хорошая». Его можно послушать на сайте «Ночлежки» 15:02
В России на фоне пандемии запустили проект в поддержку этичного бизнеса 15:00
Паулина Андреева и Александр Петров в трейлере второго сезона сериала «Метод» 14:23
Fabebk/Wikipedia Текаши 6ix9ine обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней в 2015 году
Текаши 6ix9ine обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней в 2015 году 14:18
Чубайс может уйти из Роснано, чтобы «заняться Арктикой» 13:40
В оренбургском селе на улице Чапаева установили памятник казаку, уничтожившему Чапаева 12:47
В Курской области школьница отправила в военкомат 30 призывников 12:07
Дени Вильнев снимет сериал по роману Ю Несбе «Сын». В главной роли — Джейк Джилленхол 11:20
Universal Russia Создатели «Форсажа» закончат основную франшизу на одиннадцатом фильме
Создатели «Форсажа» закончат основную франшизу на одиннадцатом фильме 11:01
Отключить рекламу

«Они дети Божьи и имеют право на семью»: Папа римский призвал узаконить однополые союзы

Семён Гудошников
Сегодня в 18:47

Папа римский Франциск призвал принять законы, легализующие гражданские браки однополых пар. Об этом он заявил в документальном фильме «Франческо», премьера которого состоялась 21 октября на кинофестивале в Риме, пишет Washington Post.

По мнению понтифика, гомосексуалы не должны быть брошенными и несчастными из‑за своей ориентации. «Они дети Божьи и имеют право на семью», — заявил он, добавив, что однополые пары должны быть защищены законом.

Американский священник Джеймс Мартин, выступающий за более широкое принятие церковью представителей ЛГБТК+, отметил, что это самое четкое высказывание Папы на тему однополых союзов. «Я считаю, что это большой шаг вперед. В прошлом даже гражданские союзы осуждались во многих частях церкви», — заявил он.

В Катехизисе Католической церкви (официальном кратком изложении католической веры, утвержденном в 1992 году; пункты 2356-2360) сказано, что Священное писание объявляет «гомосексуальные акты безусловно беззаконными».

При этом к гомосексуалам Катехизис призывает относиться с уважением, состраданием и тактичностью, а также избегать дискриминации по отношению к ним, поскольку ориентация — не их сознательный выбор.

Предшественник Франциска Папа Бенедикт XVI был менее терпим к однополым отношениям. Он называл гомосексуальность «внутренним моральным злом» и издал запрет на принятие духовного сана представителям ЛГБТК+.

Франциск, напротив, отказался осуждать священников геев и сказал, что им следует отпустить грехи. «Если человек гей и находится в поисках Бога, и его намерения чисты, кто я такой, чтобы судить его?», — заявил понтифик в 2013 году.

Через три года, в 2016-м, он сказал, что Римско-католическая церковь должна попросить прощения у геев за плохое отношение к ним в прошлом. При этом Церковь должна, по мнению Папы, извиниться не только перед геями, но и перед бедными, женщинами и детьми, которых эксплуатировали.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
биография
Доктор Лиза
Один день из жизни специалистки по паллиативной помощи Елизаветы Петровны Глинки, сыгранной Чулпан Хаматовой
поп
Монеточка
Звездочка метаиронии и авторка одного из главных альбомов конца десятых
драма
Гипноз
Психологический триллер Валерия Тодоровского
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
боевик
Честный вор
Лиам Нисон пытается завязать (как всегда безуспешно)
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова

Другие материалы по темам

Теги
Washington Post
Католическая церковь
Люди
ФРАНЦИСК
Джеймс Мартин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить