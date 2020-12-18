Власти Москвы разрешили посетителям находиться в ресторанах до полуночи

Кафе и рестораны смогут пускать посетителей до 23:00, но находиться внутри им будет разрешено до полуночи. Об этом заявил заммэра Москвы и руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире радиостанции «Серебряный дождь».

«Мы договорились, что в 23:00 может зайти последний посетитель. [Заведение] закрывается на вход», — пояснил он.

По словам чиновника, перед закрытием можно сделать последний заказ. После этого у ресторана есть время все приготовить, а у посетителя — поесть, «закончить свою беседу» и рассчитаться. В полночь заведения должны быть полностью закрыты. «В 24 часа выключается свет, уходит персонал, и быть никого не должно», — отметил Немерюк.

Сейчас московским кафе и ресторанам запрещено обслуживать гостей в помещении с 23:00 до 6:00. Запрет действует до середины января. В новогоднюю ночь заведения тоже будут закрыты.

Ранее начальник Главконтроля Евгений Данчиков рассказал, что в Москве на протяжении новогодних праздников власти будут проводить контроль за соблюдением коронавирусных мер. Ответственность за нарушения ограничений лежит не на физических, а на юрлицах, отметил он.