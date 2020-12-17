В новогодние праздники в Москве пройдут рейды по контролю за антикоронавирусными мерами

В Москве на протяжении новогодних праздников власти будут проводить контроль за соблюдением коронавирусных мер. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова начальника Главконтроля Евгения Данчикова в эфире «России 24».

«Полиция и Роспотребнадзор в круглосуточном режиме проводят рейды во всех местах массового посещения граждан, используются все доступные технические средства, камеры видеонаблюдения. Мы уже усилили контроль в отношении использования масок посетителями торговых центров, в отношении режима работы кафе, баров, ресторанов, ночных клубов», — заявил Данчиков.

Он отметил, что эту работу будут «продолжать все праздничные дни». Ответственность за нарушения мер противодействия коронавирусу лежит не на физических, а на юрлицах, уточнил он.

За нарушение антикоронавирусных мер заведениям грозит штраф до 300 тыс. рублей или приостановка деятельности. Штраф может повыситься до миллиона рублей, а срок приостановки деятельности — до 90 дней, если из‑за нарушений нанесен вред чьему-то имуществу или здоровью.