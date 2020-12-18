Сэмюэль Л.Джексон сыграет 91-летнего человека в сериале «Последние дни Птолемея Грея»

Сэмюэль Л.Джексон («Криминальное чтиво», «Джанго освобожденный», «Мстители») сыграет главную роль в мини-сериале по роману Уолтера Мосли «Последние дни Птолемея Грея». Как пишет Deadline, он также спродюсирует проект.

71-летний актер воплотит на экране образ 91-летнего Птолемея Грея, который забыт и семьей, и друзьями, и даже — из‑за развивающейся деменции — самим собой. Однако однажды его разум внезапно проясняется, и герой погружается в воспоминания о своей жизни. Ему предстоит разобраться в смерти своего племянника и примириться со своим прошлым.

Сценарий напишет сам автор книги Уолтер Мосли. Он же выступит исполнительным продюсером сериала.

Кто будет режиссировать проект, когда его начнут снимать и когда он выйдет, пока неизвестно. Шоу разрабатывают для стримингового сервиса Apple TV+.

Недавно стало известно, что в другом сериале Apple TV+ главную роль может сыграть Джаред Лето. Шоу будет основано на подкасте, который рассказывал о компании, работающей в сфере недвижимости, чей владелец заставлял крупных инвесторов поверить в то, что его детище изменит мир.