Музыкант и актер Джаред Лето может сыграть главную роль в сериале Apple TV+, который будет называться «WeCrashed» («МыРухнули»). Как пишет Deadline, сейчас он ведет переговоры с создателями шоу.

Сериал будет основан на одноименном подкасте о взлетах и падениях американской компании WeWork, работающей в сфере недвижимости. Основатель и бывший гендиректор WeWork Адам Нейман думал, что его компания изменит мир, и заставил нескольких крупных инвесторов поверить своим словам. Однако слова Неймана отличались от реального положения дел в компании.

Режиссерами сериала выступят постановщики «Этой — дурацкой — любви» и «Фокуса» Гленн Фикарра и Джон Рекуа.

Последний раз Джаред Лето снимался в сериале 25 лет назад — в подростковой драме «Моя так называемая жизнь».

Ранее сообщалось, что Джаред Лето сыграет в новом фильме Ридли Скотта, который расскажет об убийстве Маурицио Гуччи.