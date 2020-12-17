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Вышел трейлер сериала «Вампиры средней полосы». В нем должен был играть Михаил Ефремов

Анастасия Цой
Сегодня в 16:36

Появился трейлер российского сериала «Вампиры средней полосы». Шоу выйдет на сервисе Start, но когда именно, пока неизвестно.

«Смоленск — обычный город, расположенный в средней полосе России. Лишь одно отличает его от любого другого провинциального города средней полосы… В Смоленске живут вампиры! Живут давно. Живут тихо. Живут по закону. Живут непримечательной жизнью обычной российской семьи и вовсе не убивают людей. Хотя кровь, конечно, попивают. И вот, когда в березовой роще под Смоленском находят обескровленных парней, их мирная жизнь оказывается под угрозой», — говорится в описании ролика на ютьюбе.

Изначально в сериале должен был сыграть Михаил Ефремов, однако он устроил аварию в центре Москвы и был осужден на восемь лет. Его заменили Юрием Стояновым. Также в проекте снялись Татьяна Догилева, Глеб Калюжный, Екатерина Кузнецова, Артем Ткаченко, Ольга Медынич и другие.

Мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему Сбера, предлагает своим пользователям эксклюзивно увидеть мистический триллер «Побочный эффект» с Мариной Васильевой, Семеном Серзиным и Александрой Ревенко в главных ролях. Однажды в размеренную и счастливую жизнь архитектора и его жены вламываются грабители. Теперь единственная мечта Андрея — стереть ту жуткую ночь из памяти Оли. Отчаянные поиски решения приводят его в жутковатую квартиру в Доме на набережной к таинственной Маре, которая обещает «особое» лекарство…

Режиссер-постановщик и автор сценария Алексей Казаков далеко не новичок в киноиндустрии. В его сценарном портфолио комедии «Горько!», «Горько!2», «Самый лучший день!», «СуперБобровы» и «Чернобыль». Но свой режиссерский дебют Алексей снял в жанре мистического триллера. Фильм «Побочный эффект» будет доступен только для пользователей Okko в формате Full HD без дополнительной платы в подписках «Оптимум» и «Премиум» для всех зарегистрированных пользователей в приложениях iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox, SberBox и на сайте okko.tv с 17 декабря.

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