Суд продлил арест Ивану Сафронову до марта 2021 года

Лефортовский суд продлил до 7 марта 2021 года арест советнику главы Роскосмоса и бывшему журналисту «Ведомостей» и «Коммерсанта» Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене. Заседание суда проходило в закрытом режиме, передают «Ведомости».

Защита Сафронова предоставила суду поручительства людей, которые просили выбрать для него меру пресечения, не связанную с арестом. За обвиняемого поручились 388 человек. Среди них — журналисты, общественные и политические деятели, друзья и родные. Однако личные характеристики не повлияли на решение суда.

Ивана Сафронова задержали 7 июля по обвинению в госизмене. Его подозревают в передаче спецслужбам НАТО данных, составляющих гостайну. Данные были якобы переданы в 2017 году через чешскую разведку и касались поставок вооружений в страны Африки и Ближнего Востока.

Сафронов вину отрицает. Некоторые его бывшие коллеги и правозащитники связывают преследование Сафронова с его журналистской деятельностью (в «Ведомостях» и «Коммерсанте» он освещал работу военно-промышленного комплекса России и космической отрасли).