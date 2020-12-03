Экс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен умер от коронавируса

Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен скончался в ночь на 3 декабря. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на французские СМИ.

Д’Эстену было 94 года. Как пишет ТАСС со ссылкой на информацию агентства France-Presse, причиной смерти экс-президента Франции стало заболевание COVID-19.

Как уточняется в заявлении семьи политика, он умер в своем семейном доме в департаменте Луар и Шер. Смерть д’Эстена произошла в результате резкого ухудшения здоровья, заявляют близкие бывшего президента.

В ноябре д’Эстена госпитализировали с сердечной недостаточностью, однако экс-президент пошел на поправку, и его выписали из больницы. В сентябре его также госпитализировали с легочной инфекцией — тогда д’Эстена лечили в госпитале имени Жоржа Помпиду.

Как рассказала семья бывшего президента, в соответствии с его волей похороны пройдут в ограниченном семейном кругу. Французское Национальное собрание на вечернем заседании уже почтило память Д’Эстена минутой молчания.

Валери Жискар д'Эстен занимал пост в 1974–1981 годах — тогда он обошел на выборах социалиста Франсуа Миттерана. Президентство д'Эстена связано прежде всего с углублением евроатлантической интеграции, строительством скоростных железных дорог и атомных электростанций, ростом уровня жизни и снижением избирательного возраста до 18 лет.