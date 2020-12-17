Во Франции суд вынес приговоры соучастникам нападения на редакцию Charlie Hebdo

Парижский суд вынес приговоры обвиняемым в причастности к нападению на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo в январе 2015 года. Об этом сообщил BTM TV.

Суд признал виновными 14 человек. Некоторые фигуранты были приговорены заочно, в их числе — Хаят Бумедьен (получила 30 лет тюрьмы) и Мохамед Белхусин (получил пожизненный срок). Эти приговоры стали самыми суровыми наряду с 30-летним сроком Али Риза Полы — ключевого обвиняемого по делу.

В тюрьму также отправятся Незар Микаэль Пастор (на 18 лет), Амар Рамдани (на 20 лет), Вилли Прево (13 лет), Саид Маклуф (на 8 лет), Мохамед Фарес (на 8 лет), Абделазиз Аббад (на 10 лет), Мети Карасулар (на 8 лет), Мишель Катино (на 5 лет), Мигель Мартинез (на 7 лет) и Кристоф Раумель (на 4 года).

7 января 2015 года в редакцию Charlie Hebdo ворвались вооруженные исламские боевики, в результате чего были убиты 12 человек и ранены 11 человек. Теракт был совершен из-за публикации карикатур на пророка Мухаммеда. Террористический акт в редакции Charlie Hebdo стал началом череды нападений во Франции в период с 7 по 9 января 2015 года. Всего жертвами январских терактов стали 17 человек: 14 гражданских и 3 полицейских.