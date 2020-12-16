Курс биткоина впервые превысил 20 тыс. долларов. Об этом свидетельствуют данные сайта CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену криптовалют по более чем 20 биржам.

За сутки цена биткоина выросла на 6,7%, достигнув к 18.00 по московскому времени 20 583 долларов. Годовой рост самой популярной криптовалюты составил более 170%.

В марте 2020 года стоимость биткоина опускалась до 3800 долларов, то есть за восемь месяцев он вырос больше чем на 426%. 30 ноября криптовалюта обновила прошлый исторический рекорд в 19 783 доллара, установленный в декабре 2017 года.

Как отмечает Reuters, бурный рост биткоина в этом году связан с интересом крупных инвесторов, которые видят в нем возможность получения быстрой прибыли и потенциальную безопасную гавань, свободную от инфляции. Помогло и усиление надзора за крипторынком со стороны американского регулятора — теперь меньше людей считают эту сферу непрозрачной.