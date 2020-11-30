перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Главным арбитром матча Лиги чемпионов впервые назначили женщину 22:14
Apple подала в суд на ФАС после обвинений в нарушениях на рынке приложений 21:48
Воспитанников нижегородского детдома заставили праздновать День матери. Его проверят Обновлено в 21:36
«Яндекс» запустил бесплатный курс для учителей по инклюзивному образованию 21:22
56 стран ОЗХО осудили отравление Навального и потребовали от России провести расследование 20:56
Charly_7777/Pixabay Путин внес законопроект о запрете россиянам с видом на жительство становиться госслужащими
Путин внес законопроект о запрете россиянам с видом на жительство становиться госслужащими 20:51
Издевательства над псом в аэропорту Сочи, релизы Элджея, «Мальбэк» и другие новости дня 20:50 Дайджест
bermixstudio/Unsplash Курс биткоина обновил исторический максимум. Впервые с 2017 года
Курс биткоина обновил исторический максимум. Впервые с 2017 года 20:42
Геймеру пришлось продать PS5, которую он выдавал за очиститель воздуха. Жена его быстро раскусила 20:03
В Румынии появился металлический обелиск, похожий на тот, что исчез в Юте 20:03
«Мальбэк» выпустил клип на песню «Хабиби» 19:09
G8 Фестиваль креативных индустрий G8 пройдет онлайн 3 и 4 декабря
Фестиваль креативных индустрий G8 пройдет онлайн 3 и 4 декабря 18:40
Стооднолетняя итальянка трижды заразилась коронавирусом. И чувствует себя хорошо 18:40
54% жителей Москвы оказались не из столицы 18:35
Житель Нижневартовска пытался вызвать врача своей матери 1200 раз 18:08
Электронщики The Blaze станут хедлайнерами фестиваля New Star Camp в Сочи 17:59
Суд в Петербурге взыскал с МВД 50 тыс. рублей за избиение и угрозы «отпетушить» школьника 17:03
Margarita Saad/Facebook Писатель Эрве Ле Телье стал лауреатом Гонкуровской премии
Писатель Эрве Ле Телье стал лауреатом Гонкуровской премии 17:02
Moderna заявила о 100%-ной эффективности своей вакцины при защите от тяжелых форм COVID-19 16:54
Девушка установила в переноске собаки камеру и увидела издевательства над животным в аэропорту Сочи Обновлено в 16:48
Отключить рекламу

Курс биткоина обновил исторический максимум. Впервые с 2017 года

Валерия Корниенко
Сегодня в 20:42

Курс биткоина обновил исторический максимум. 30 ноября в ходе торгов на крупнейшей по объемам сделок криптобирже Binance криптовалюта достигала 19 881 доллара, тогда как в декабре 2017 года на пике — 19 783 доллара.

В марте 2020 года стоимость биткоина опускалась до 3800 долларов, за восемь месяцев он вырос больше чем на 426%.

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Джей Клейтон предполагал, что криптовалюта так резко подорожала на фоне недостатков у традиционных платежных систем. Биткоин имеет свойства, позволяющие называть его средством накопления или инструментом платежа, говорил он.

Три года назад биткоин из‑за нарастающей популярности криптовалют подорожал за год примерно в 20 раз, однако почти сразу курс начал падать. Через полгода после пикового значения — в июне 2018-го — криптовалюта стоила чуть больше 6000 долларов. В начале 2019 года курс сократился еще в два раза (до 3500 долларов) и до этой весны находился в интервале между этой отметкой и 10 000 долларов.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Искусственный интеллект
Мелисса МакКарти противостоит взбунтовавшейся нейросети
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
драма
На острие
Киноверсия противостояния между Софьей Великой и Яной Егорян на ОИ-2016
комедия
Непосредственно Каха
Южнороссийская комедия на максимально глупом вайбе
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст
мелодрама
Курьер
Мечтай о высоком: фильм Карена Шахназарова про курьера, влюбленного в профессорскую дочку
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить