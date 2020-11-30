Курс биткоина обновил исторический максимум. Впервые с 2017 года

Курс биткоина обновил исторический максимум. 30 ноября в ходе торгов на крупнейшей по объемам сделок криптобирже Binance криптовалюта достигала 19 881 доллара, тогда как в декабре 2017 года на пике — 19 783 доллара.

В марте 2020 года стоимость биткоина опускалась до 3800 долларов, за восемь месяцев он вырос больше чем на 426%.

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Джей Клейтон предполагал, что криптовалюта так резко подорожала на фоне недостатков у традиционных платежных систем. Биткоин имеет свойства, позволяющие называть его средством накопления или инструментом платежа, говорил он.

Три года назад биткоин из‑за нарастающей популярности криптовалют подорожал за год примерно в 20 раз, однако почти сразу курс начал падать. Через полгода после пикового значения — в июне 2018-го — криптовалюта стоила чуть больше 6000 долларов. В начале 2019 года курс сократился еще в два раза (до 3500 долларов) и до этой весны находился в интервале между этой отметкой и 10 000 долларов.