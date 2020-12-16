Таиланд отменил визы для российских туристов

Таиланд вернул безвизовый режим для российских туристов, но для поездки нужно оформить сертификат о въезде на сайте посольства страны. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Министерство туризма Таиланда.

Без визы в Таиланде можно провести до 30 дней, для более долгого пребывания необходимо оформить TR-визу сроком на 60 дней, которую можно продлить еще на 30 дней. Если путешественники собираются находиться в Таиланде 90–270 дней, понадобится уже специальная туристическая виза (STV).

Всем россиянам, прибывшим в страну, нужно провести 15-дневный карантин в отелях, одобренных властями Таиланда. Помимо брони отеля для въезда понадобятся страховка на сумму не менее 100 тыс. долларов, справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 и разрешение на перелет (Fit to Fly). Оба последних документа должны быть выданы не более чем за 72 часа до отправления.

Ранее в страну могли попасть только туристы, у которых на банковском счету хранится не менее 500 тыс. батов, или 1,3 млн рублей.

Мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему Сбера, присоединился к новогодней благотворительной акции на платформе «СберВместе». С 14 по 27 декабря все средства от просмотра коллекции фильмов «Добрый новогодний подарок» в Okko будут переведены в фонд «Вклад в будущее», а «СберВместе» удвоит эту сумму. В коллекцию «Добрый новогодний подарок», перечисления от просмотра которой будут направлены на занятия для особенных детей и детей-сирот, вошли комедии, приключения, фэнтези и фильмы для семейного просмотра.

В подборку включены как новинки 2020 года, так и уже полюбившиеся зрителям кинокартины. «CберВместе» дает возможность людям ежедневно совершать добрые дела, а НКО — получать помощь для своих инициатив. Фонд «Вклад в будущее» проводит акцию «Добрый новогодний подарок» 5 лет. За это время для 9 400 детей из 41 региона России специалисты из 101 специализированной некоммерческой организации (НКО) уже провели 102 тыс. занятий. Коллекция «Добрый новогодний подарок» будет доступна с 14 по 27 декабря в приложениях iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox и на сайте okko.tv.

Поддержка программы чтения с экрана включена.