Таиланд разрешил въезд в страну туристам — но только тем, у кого на банковском счету хранится не менее 500 тыс. бат, или 1,3 млн рублей. Об этом сообщил портал Travel Off Path.

Обеспеченные туристы смогу получить визы типа TR, которые позволяют пребывать в стране на протяжении 60 дней — после их можно будет продлить еще на 30 суток. Для въезда в Таиланд также понадобится отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Анализ на COVID-19 придется сделать повторно — а аэропорту, а после отправиться на двухнедельный карантин. У всех приезжающих должна быть страховка на сумму не менее 100 тыс. долларов на весь срок пребывания в Таиланде, она должна покрывать расходы на лечение коронавируса.

Долгосрочные визы типа STV со сроком действия 90 дней доступны только жителям государств с низким уровнем распространения COVID-19. В их числе нет России, но есть Китай, Южная Корея, Сингапур, Вьетнам, Австралия, Финляндия, Эстония, Казахстан.

Когда таиландское консульство в России начнет выдавать визы, пока неизвестно. «Консульство пока не выдает россиянам какие‑либо типы туристических виз для поездок в Таиланд. Кроме того, Россия не входит в список стран с благоприятной эпидемической обстановкой», — сказали там.