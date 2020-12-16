Антиутопический мир в тизере первого сезона сериала «Племена Европы»

Netflix опубликовал тизер антиутопического сериала «Племена Европы» от немецких режиссеров Филипа Коха и Флориана Баксмейера. Ролик можно посмотреть на ютьюбе.
Действие шоу разворачивается в Европе 2074 года, разделенной на множество племенных государств, борющихся за господство. Главные герои — Братья Киано и Лив, а также их сестра Элья — оказываются в центре войны и вынуждены сражаться за свое выживание.
Роли в проекте исполнили Генриетта Конфуриус, Оливер Мазуччи, Дэвид Али Рашед и Эмилио Сакрая. Премьера на стриминговом сервисе состоится 19 февраля 2021 года.
Ранее Netflix выпустил трейлер третьей части мультсериала «Разочарование» от создателя «Симпсонов» Мэтта Грейнинга. Шоу рассказывает о юной принцессе Бин с алкогольной зависимостью, ее эльфийском друге Эльфо и демоне Люци.