Антиутопический мир в тизере первого сезона сериала «Племена Европы»

Netflix опубликовал тизер антиутопического сериала «Племена Европы» от немецких режиссеров Филипа Коха и Флориана Баксмейера. Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

Действие шоу разворачивается в Европе 2074 года, разделенной на множество племенных государств, борющихся за господство. Главные герои — Братья Киано и Лив, а также их сестра Элья — оказываются в центре войны и вынуждены сражаться за свое выживание.