Магия и наука в трейлере третьей части мультсериала «Разочарование»

Шоу рассказывает о юной принцессе Бин с алкогольной зависимостью, ее эльфийском друге Эльфо и демоне Люци. В новых сериях главная героиня сбегает из родного замка в город Стимленд, жители которого комбинируют магию и науку.

Новые эпизоды мультсериала выйдут 15 января.

Первый сезон «Разочарования» вышел на Netflix в августе 2018 года. Рецензию «Афиши Daily» на него вы можете прочитать здесь. Кроме того, можно пройти наш тест и узнать, кто вы из персонажей этого шоу.