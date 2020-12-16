В России увеличат штрафы за пропаганду наркотиков в сети

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который увеличивает штрафы за размещение и распространение информации о наркотиках в интернете. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Согласно поправкам, которые вносятся в административный кодекс, штрафы за пропаганду наркотиков в сети для физических лиц составят от 5000 до 30 000 рублей, для юридических лиц — штраф от 1 млн до 1,5 млн рублей либо приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Усиливается и ответственность операторов связи, которые несвоевременно блокируют сайты с информацией о наркотиках. В этом случае штраф для должностных лиц составит от 10 до 30 тыс. рублей, для юридических — от 100 до 500 тыс. рублей.

Накануне депутаты приняли в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. За «склонение к употреблению наркотиков в сети» предлагают лишать свободы на срок до 10 лет. Если это приведет по неосторожности к смерти двух или более лиц, наказание еще строже — от 12 до 15 лет колонии с лишением права занимать определенные должности на срок до 20 лет.